İBB Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 18’ine “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturma yürütüyor.

ADLİ KONTROL KARARLARI ALINDI

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 18 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu 18 kişiye “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı toplam 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle genişledi.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da 26 Nisan’da düzenlenen operasyonda 47 zanlıyı gözaltına aldı. Düzenlenen çalışmalarda 5 kişinin daha tutuklanmasıyla bu sayının 52’ye ulaşması sağlandı. Ayrıca, daha önce gözaltına alınan ve süreleri dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra “ev hapsi” içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldığı ve onların da “yurt dışına çıkış yasağı” ile “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.