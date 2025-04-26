İBB Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL’DA YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin İstanbul’daki Adnan Çebi’ye ait otelde gerçekleştirecekleri önemli bir görüşme öncesi bavulla giriş yaptıkları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde İmamoğlu’nun otele giriş ve çıkışı net bir şekilde görünmekte.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YENİ DELİLLER SUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma oldukça kapsamlı bir şekilde sürerken, İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi birçok suçlamayla ilgili yolsuzluk davasında yeni detaylar ve görüntüler gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına eklenen deliller ve görüntüler, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Adnan Çebi’ye ait otelde 12 Ekim 2024 tarihinde saat 08.48’de elinde bavulla bir kişinin otelin önüne geldiğini ortaya koyuyor. İmamoğlu’nun şüphelilerden Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşmasından yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin otele geldiği gözlemleniyor.

SORUŞTURMADA GÖRÜNTÜLERİN KAPATILMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Görüşmenin gerçekleşeceği salonun, koruma ekipleri tarafından 09.14’te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasının engellendiği belirlenen görüntülerde, Ekrem İmamoğlu’nun saat 10.04’te otele geldiği görülmekte. İmamoğlu’nun otelden 11.29’da ayrıldığı net bir şekilde tespit ediliyor. Kritik görüşme öncesinde, yine 12 Ekim 2024’te saat 08.48’de otelin girişine siyah bir aracın geldiği, ardından bir kişinin araçtan indiği anlar görüntülerde yer alıyor. Bu şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu’nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle karşılaştığı anlar da kaydedilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü bavulların otelin içine getirilip, toplantı sonrası valizlerin çıkarılmasına dair görüntülere de ulaşıldığı kayıtlara yansımış durumda.