İBB Yolsuzluk Soruşturması İle İlgili

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi. Edinilen bilgilere göre, 18 Mart’ta iptal edilen İmamoğlu’nun diploma bilgisi, İstanbul Üniversitesi veri tabanından kaldırıldı. Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte toplamda 8 kişinin diploma bilgilerinin de üniversitenin verilerinden silindiği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATINDAN ŞİKAYET

Diğer taraftan, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak İstanbul Üniversitesi’nin diploma iptaline dair yürütmenin durdurulmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu “davacı”, İstanbul Üniversitesi ise “davalı” olarak belirtildi. Dilekçede, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan İmamoğlu’nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline dair kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istendi.

YURTTAŞLARA ZARAR VERİYOR

Söz konusu işlemin yürütülmesinin, telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği ifade edilerek, karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması talep edildi. Dilekçede ayrıca incelemenin duruşmalı yapılması talep edildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçiş sürecine yönelik ilanları, İmamoğlu’nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren belgeler, yatay geçiş için gerekli evraklar ve ÖSYM kılavuzları da dilekçenin ekine konuldu.

SAHTE DİPLOMA İHBARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomanın sahteliğine dair bulgular sonrasında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu’nun diplomasını dayanak göstererek gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi. İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun da dahil olduğu toplam 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.