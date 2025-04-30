İbb Yolsuzluk Soruşturması İstendi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İSTENEN BELGELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB’ye bağlı olan İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ gibi kurumlar ile bu kurumlara bağlı birimlerden 31 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılmış olan tüm ihalelerin kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmalar hakkında bilgiler talep ediliyor.

İHALELERİN DETAYLARI YER ALACAK

Soruşturma kapsamında istenen belgeler, yolsuzluk iddialarının aydınlatılması için önemli bir temel oluşturuyor. İlgili birimlerin gerçekleştirdiği ihalelere dair detayların ortaya konması, yürütülen soruşturmanın seyrini etkileyebilecek.