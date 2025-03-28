İBB Yolsuzluk Soruşturması Sonrası Boykot Çağrısı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINDAN SONRA BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması neticesinde tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel, belirli markalar için boykot çağrısı yaptı. Özel’in bu açıklamalarının akabinde, boykot çağrısı yapılan markaların listelerinin bulunduğu bir web sitesi kurularak, destekçiler buralara yönlendirildi.

BOYKOT LİSTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

CHP tarafından hazırlanan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime kapatıldı. Kullanıcılar siteye girdiğinde “Bu siteye ulaşılamıyor” mesajıyla karşılaştı. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi web sitesinde de bu karar yer aldı.