İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Kişi Serbest

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA SERBEST BIRAKILMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 24 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÖZALTINA ALMA VE MAHKEME SÜRECİ

Bu kapsamda, 15 Ağustos’ta polis ekiplerince gözaltına alınan 44 kişi arasında yer alan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de bulunduğu grup, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Gözaltına alınanlardan 20’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere mahkemeye yönlendirildi. Mahkeme süreçleri sonrasında, bu 24 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.