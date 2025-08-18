Haberler

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklandı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı toplamda 8 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları üzerinden sürüyor.

GÖZALTINA ALMA VE MAHKEME SÜRECİ

Polis ekipleri, 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonla 44 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu bu kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 44 kişiden 20’si tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi, geri kalan 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 24 kişinin yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak, aralarında İnan Güney’in de bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına hükmedildi.

