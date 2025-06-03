İbb Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklamalar Gerçekleşti

İBB İLE İLGİLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile beraber iki şüpheli hakkında mahkeme kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürüttüğü soruşturma “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsıyor.

TUTUKLAMA KARARLARI

Bu süreçte gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanırken, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın asistanı Gürkan Polat’a ise “yurtdışı çıkış yasağı” ve “imza atma” gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

HAKİMLİK KARARLARI VE DELİLLER

Hakimlik kararında, Erdoğdu, Sukas ve Erçevik’in “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarından tutuklandığı vurgulandı. Şüpheli Aykut Erdoğdu’nun, V*** H***** isimli şirketin sözleşme tadilatı için firma yetkilileriyle iletişime geçtiği ve büyük bir bağış yapılacağına dair aracılık ettiği iddiası, Ertan Yıldız’ın ifadesi ve ortak baz kaydı tespitleri ile desteklendi. Şüpheli Ali Sukas’ın görevi sırasında birçok ihale ile ilgili usulsüzlük yaptığı ve kendi yararına döviz aldığını belgeleyen bilgiler kararda yer aldı. Ayrıca, Veysel Erçevik’in, Beylikdüzü Belediye Başkanı Danışmanlığı sırasında 100 bin lira para talep etmesine dair müşteki şüpheli Seyfi Beyaz’ın ifadeleri ve baz sinyal kayıtları ile ilgili tespitlere de vurgu yapıldı.