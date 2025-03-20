İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YENİ DETAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu soruşturma çerçevesinde 106 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildiriliyor. Özellikle Medya ve Kültür AŞ ile ilgili ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği iddia ediliyor.

İHALE DETAYLARI VE USULSUZLUKLAR

Soruşturma kapsamında dikkati çeken en önemli hususlardan biri, İBB Meclisi tarafından 40 milyon TL bedelinde Kültür AŞ’ye verilen billboard ve panolarla ilgili ihaleye dair. Bu ihalelerin 10 yıl süreyle gerçekleştirildiği, fakat rayiç bedelin altında Vizyonkent Reklam isimli firmanın bu ihaleyi aldığı öne sürülüyor. Ayrıca, ihaleye yönelik şartnamesine ve sözleşmeye aykırı uygulamaların yapıldığı, ihale kapsamında yer almayan alanların ticari amaçla kullanıldığı, billboard sayısının azaltılarak gelir artırıcı uygulamalara gidildiği kaydediliyor. Sözleşmenin üçüncü yılında kamu zararı olarak toplam 1 milyar 189 milyon TL + KDV, sona erdiğinde ise 2 milyar 574 milyon TL + KDV düzeyinde zararın oluştuğu ifade ediliyor.

İKİ İSİM ARASINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma çerçevesinde bir başka dikkat çekici iddia, Murat Ongun ve Fatih Keleş’in Necati Özkan’a ait Akmerkez’deki ofiste bir araya gelerek Medya ve Kültür AŞ’nin ihalelerini organize ettikleri yönünde. Bunun yanı sıra, reklam panolarının düşük bedellerle aynı firmalara verildiği ve bu firmaların sözleşmeye aykırı uygulamalarının göz ardı edildiği, uygulanması gereken para cezalarının da hayata geçirilmediği iddia ediliyor.