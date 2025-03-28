İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirdiği yolsuzluk operasyonu devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB presidentliği görevinden uzaklaştırılmasıyla birlikte, 99 şüpheliyi kapsayan soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl binasıyla bağlantılı paraların sayıldığı ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’ın tanık olarak verdiği ifadelere ulaşıldı.

ŞİRKETE PARA AKTARIMI

Taşkapan, savcılıkta kendisine yöneltilen “Gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız” sorusu üzerine; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve esasen belediye otobüslerinin bakım ihaleleriyle alakalı olan bir dizi ihale, Özgür Karabat’ın yönlendirmesi ve kardeşi Devrim Karabat’ın organizasyonuyla yürütülmektedir. Fikret Şimşek’in kardeşleri Yılmaz Şimşek ve Erkan Şimşek, Şimşek Oto ismiyle kayıtlarda bulunan bir şirketi kontrol etmektedir. Resmi kayıtlarda böyle bir şirket var olsa da fiiliyatta bulunmamaktadır. Büyükşehir Belediyesinden alınan ihaleler sonucu kazanılan paralar bu Şimşek Oto şirketine aktarılırken aklanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

ARSA ALIM SÜREÇLERİ

Taşkapan, ayrıca ihalelerden elde edilen gelirlerle arsa satın alındığını iddia etti. Tanık, ifadesine şöyle devam etti: “Ek olarak, 60 parselli ve her biri 40 bin dolar değerinde olan Silivri Çatalca bölgesinde ayrı bir kooperatif kurarak ihale paralarının bir kısmını buraya aktardılar. Ayrıca, SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperafiti adlı kooperatife 110 bin dolarlık 250 pay aktarılmıştır. Bunun yanı sıra Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifine 200 dönüm arazi için 200 milyon lira bedelle bir miktar para aktarılmıştır. Şu anma bildiğim kadarıyla bu söz konusu ihalelerden elde edilen gelirlerin aktarıldığı kooperatifler şunlardır: SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu’da bulunan 234 bin 400 metrekarelik arazi, ve 434 dönümlük Silivri Balaban’da yer alan SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi. Ayrıca, bu şahısların 2023 yılı sonrası edindikleri daireler ve hesaplarındaki paralar ihalelerden gelen paralardır, şu anda bildiklerim bunlarla sınırlıdır.”