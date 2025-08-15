İBB Yolsuzlukları İçin 44 Gözaltı

GÖZALTILARLA İLGİLİ GÜNCEL GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meydana gelen yolsuzluklara yönelik sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde, toplamda 44 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerin arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor.

SUÇLAMALAR VE ŞÜPHELİLERİN PROFİLİ

Soruşturma dahilinde, “Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Kamu kurumu zararına dolandırıcılık” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” gibi suçlarla bağlantılı şüpheliler arasında Murat Ongun yer alıyor. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. gibi şirketlerin de aynı çatı altında birçok dolandırıcılık olayına karıştığı tespit ediliyor. Gözaltı kararı verilen toplam 44 şüphelinin, Murat Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren bir çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve bu yapı içerisinde yer alan 9 başka şüphelinin de Emrah Bağdatlı ile olan irtibatlarının belirlendiği ifade ediliyor.