İBB’den hijyenik ped dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, öğrencilere hijyen kiti dağıttı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Twitter’da bir öğrencinin ‘hijyen kiti’ paylaşımını alıntılayan Polat, “Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık” diye yazdı.