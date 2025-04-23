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İbm’in Geliri Arttı, Net Kar Düştü

IBM’İN GELİR ARTIŞI VE KÂR DURUMU

IBM, bu yılın ilk çeyreğinde gelirini yaklaşık yüzde 1 artırarak 14,54 milyar dolara çıkardı. Şirket, ocak-mart dönemi mali raporunu yayımladı. Bu verilere göre, IBM’in gelirleri geçen yıla oranla yüzde 1 artış göstermiş durumda. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ise 14,46 milyar dolar gelir elde edilmişti. Ancak, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33’lük bir düşüşle 1,06 milyar dolara gerileme kaydetti. Geçen yıl ise net kar 1,6 milyar dolar olarak belirlenmişti. Hisse başına kar ise önceki yıl 1,72 dolarken bu yıl 1,12 dolara düştü.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE İYİMSERLİK

Şirket, yıl boyunca sabit para birimi cinsinden en az yüzde 5 gelir artışı bekliyor ve ikinci çeyrek için tahmin edilen gelir aralığı 16,4 milyar dolar ile 16,75 milyar dolar arasında yer alıyor. IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, yazılım portföylerinin gücünün, ilk çeyrek gelir, kârlılık ve serbest nakit akışı beklentilerini aştığını belirtti. Krishna, üretken yapay zekaya olan talebin artışını vurgulayarak, “Teknoloji ve küresel ekonomi için uzun vadeli büyüme fırsatları konusunda iyimserliğimizi sürdürüyoruz. Makroekonomik ortam değişken olsa da, bugün bildiklerimize dayanarak, gelir artışı ve serbest nakit akışı için tüm yıl beklentilerimizi koruyoruz” dedi.

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