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İbm’in Geliri Yükseldi, Net Kar Düştü

İLK ÇEYREK GELİRLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD merkezli teknoloji firması IBM’in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 artarak 14,54 milyar dolara ulaştı. Şirket, ocak-mart dönemi bilançosunu duyurdu. Elde edilen verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla IBM’in gelirlerinde yüzde 1’lik bir artış gözlemlendi. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise şirketin gelir miktarı 14,46 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

NET KARI DÜŞTÜ

IBM’in yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında azalarak 1,06 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte net karın 1,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca, geçen yılın ilk çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına kar, bu yıl 1,12 dolara düştü.

BÜYÜME OPAZİTLERİNE GÜVENİYOR

Şirket, yıl sonu hedefleri arasında sabit döviz cinsinden en az yüzde 5 gelir artışı bekliyor. İkinci çeyrek gelir tahminleri ise 16,4 milyar dolar ile 16,75 milyar dolar arasında değişiyor. IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, yazılım portföylerindeki güçlü pozisyon sayesinde ilk çeyrek itibarıyla gelir, karlılık ve serbest nakit akışı beklentilerinin aşıldığını ifade etti. Krishna, üretken yapay zekaya yönelik yüksek bir talep olduğunu belirterek, “Teknoloji ve küresel ekonomi için uzun vadeli büyüme fırsatları konusunda iyimserliğimizi sürdürüyoruz. Makroekonomik durum değişken olsa da mevcut bilgilerimizle, gelir artışı ve serbest nakit akışı için yıl içindeki tüm beklentilerimizi koruyoruz.” şeklinde konuştu.

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