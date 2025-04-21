İbn Haldun Akademi 25 Başladı. 140 Üniversiteden Gençler Katıldı. “Geliştiren Kültür ve İklim” Teması. 24 Mayıs’a Kadar Devam Edecek. Ödüller 24 Mayıs’ta Dağıtılacak. Detaylar İçin “ibnhaldunakademi.com”

İBN HALDUN AKADEMİ 25 PROGRAMI BAŞLADI

İbn Haldun Akademi 25’in programı, 140 farklı üniversiteden gençlerin yoğun katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi’nde başladı. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen akademinin ilki “Estetik” temasıyla 2023’te, ikincisi ise “Seyreltilmiş Zamanlar” temasıyla 2024’te düzenlenmişti. Bu yıl “Geliştiren Kültür ve İklim” temasıyla gerçekleştirilen akademi, 24 Mayıs’a kadar devam edecek. İstanbul’da yaşayan üniversiteli öğrenciler ve mezunlar programı yüz yüze takip edebilecekken, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden katılımcılar programı eş zamanlı olarak çevrim içi izleyebilecek. Akademiye bu yıl 140 farklı üniversiteden bine yakın katılımcı kayıt yaptırdı.

KÜLTÜREL İKLİM KONUSU MASAYA YATIRILACAK

Akademi programında “Geliştiren Kültür ve İklim” teması altında hem bireysel hem toplumsal planda teşvik edici, motive edici, ümit verici, bilgi ve görgü alışverişini sağlayıcı dinamikler, muhitler, mahfiller, mekanizmalar, etkileşim ve iletişim fırsatları ile “kültürel iklim” konusu masaya yatırılacak. Ayrıca program kapsamında düzenlenen makale yarışmasında dereceye girenlere “İbn Haldun Akademi 25 Teşvik Ödülleri” verilecek. Yarışmaya gönderilen makaleler, genel şartlar ve şekil şartları başta olmak üzere ön değerlendirmeden sonra jürinin değerlendirmesine sunulacak. Kazananlara ödülleri, 24 Mayıs’ta akademinin kapanış töreninde verilecek. Ödül alanların makaleleri “ibnhaldunakademi.com” adresinde yayınlanacak.

ALANINDAKİ ÖNEMLİ İSİMLER GENÇLERLE BULUŞACAK

Akademi, her yıl Türkiye’de sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından önemli isimleri konuşmacı olarak ağırlıyor. Daha önceki yıllarda Prof. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Prof. Dr. Kemal Sayar gibi isimler katılımcılarla bir araya gelmişti. Bu yıl da akademi ve düşünce dünyasından önde gelen simalar katılımcılarla buluşuyor. İbn Haldun Akademi 25 programında Süleyman Seyfi Öğün, Feridun Yılmaz, Mahmud Erol Kılıç, Metin Kayahan Özgül, Celaleddin Çelik, Murat Pay, Halil Berktay, Alev Erkilet, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Vahdettin Işık, Enis Doko, Taha Burak Toprak, Cem Sökmen, M. Enes Dönmez, Abdullah Demir ve Elyesa Koytak ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı seminer ve konferans verecek. Akademide 26 Nisan’da “Gelişen ve Geliştirmeyen, Tutucu ve Yaratıcı Kültürel Ortamlar” ile “Kültürel İklim ve Erdemli Toplumların Oluşumu” başlıklı seminerler, Murat Pay’ın vereceği “Bir Kültür Fedaisi Olarak Türk Sineması” ve Dr. Öğretim Üyesi Cem Sökmen’in “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’un Kültürel İletişim Mekanları” başlıklı konferansı gerçekleştirilecek. Programa dair detaylı bilgiye “ibnhaldunakademi.com” adresinden ulaşılabilir.