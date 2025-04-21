İbn Haldun Akademi 25 Programı Başladı

İBN HALDUN AKADEMİ 25 PROGRAMI BAŞLADI

İbn Haldun Akademi 25’in programı, 140 farklı üniversiteden gençlerin yoğun katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi’nde başladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen akademinin ilki “Estetik” temasıyla 2023’te, ikincisi ise “Seyreltilmiş Zamanlar” temasıyla 2024’te düzenlendiği belirtildi. Bu yıl “Geliştiren Kültür ve İklim” temasıyla 24 Mayıs’a kadar devam edecek program, İstanbul’da yaşayan üniversiteli öğrenciler ve mezunlar için yüz yüze, Anadolu’nun dört bir yanından katılımcılar için ise çevrim içi olarak izleme imkanı sunuyor. Akademiye, 140 farklı üniversiteden bine yakın katılımcı kayıt yaptırdı.

KÜLTÜREL İKLİM KONUŞULACAK

Akademi programında, “Geliştiren Kültür ve İklim” teması altında bireysel ve toplumsal ölçekte teşvik edici, motivasyon sağlayıcı dinamikler, etkileşim ve iletişim fırsatları ile “kültürel iklim” konusu masaya yatırılıyor. Ayrıca program çerçevesinde düzenlenen makale yarışmasında dereceye girenlere “İbn Haldun Akademi 25 Teşvik Ödülleri” verilecek. Yarışmaya gönderilen makaleler, ön değerlendirmeden geçirilerek jürinin değerlendirmesine sunulacak. Kazananların ödülleri, 24 Mayıs’ta akademinin kapanış töreninde verilecek ve ödül alanların makaleleri “ibnhaldunakademi.com” adresinde yayınlanacak.

BİLİM İNSANLARI GENÇLERLE BULUŞUYOR

Akademi, her yıl Türkiye’de sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından önemli isimleri konuşmacı olarak ağırlıyor. Daha önceki yıllarda Prof. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Prof. Dr. Kemal Sayar gibi isimlerin katılımcılarla buluşturulduğu akademide, bu yıl da tanınmış simalar yer alacak. Programda Süleyman Seyfi Öğün, Feridun Yılmaz, Mahmud Erol Kılıç, Metin Kayahan Özgül, Celaleddin Çelik, Murat Pay, Halil Berktay, Alev Erkilet, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Vahdettin Işık, Enis Doko, Taha Burak Toprak, Cem Sökmen, M. Enes Dönmez, Abdullah Demir ve Elyesa Koytak ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı seminer ve konferans verecek. Akademide 26 Nisan’da “Gelişen ve Geliştirmeyen, Tutucu ve Yaratıcı Kültürel Ortamlar” ile “Kültürel İklim ve Erdemli Toplumların Oluşumu” başlıklı seminerler, Murat Pay’ın “Bir Kültür Fedaisi Olarak Türk Sineması” ve Dr. Öğretim Üyesi Cem Sökmen’in “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’un Kültürel İletişim Mekanları” başlıklı konferansı gerçekleştirilecek. Programa dair detaylı bilgiye “ibnhaldunakademi.com” adresinden ulaşılabiliyor.