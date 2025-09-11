İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

İBNİ SİNA HAFTASI ETKİNLİKLERİNE KATILIM

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde, Beykoz İlçe Kadın Kolları üyeleri, İbn-i Sina Haftası etkinlikleri çerçevesinde halkla bir araya geldi. İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında, Beykoz’da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

ŞİFA DOLU İKRAMLAR

Etkinlikte, İbni Sina’nın “tabiatın şifa dolu kaynakları”na vurgu yaparak baharat keseleri dağıtıldı. Ayrıca, katılımcılara kızılcık ve reyhan suyu ikram edildi. Bununla birlikte Osmanlı şerbetleri, gül lokumu, lavanta ve kekik gibi şifalı bitkiler de sunuldu. Etkinlik sırasında İbni Sina’nın tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanındaki katkılarına dikkat çekildi. Buhara’da doğup, döneminin en önemli hekimlerinden biri olarak bilinen İbni Sina’nın “El-Kanun fi’t-Tıbb” ve “Kitabü’ş-Şifa” gibi eserlerinin yüzyıllardır eğitim müfredatında yer aldığı ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “İbni Sina, tıbbın hükümdarı olarak bilinen, birçok alanda öncü bir bilim insanı. Biz de bu hafta kapsamında Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkilerimizi misafirlerimize ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. Hem İbni Sina’dan bahsediyoruz hem de sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz” dedi. Bu tür etkinliklerin, halk sağlığına dair farkındalığı artırmak için önemli bir fırsat olduğu belirtildi.

ETKİNLİKLERİN AMACI

İbni Sina Haftası etkinlikleri, halk arasında sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı, geleneksel beslenme kültürünü tanıtmayı ve bu bağlamda önemli bir tarihsel figür olan İbni Sina’nın mirasını sürdürmeyi amaçlıyor. AK Parti Kadın Kolları, bu tür etkinliklerle hem tarihsel bilinci canlı tutmayı hem de modern tıbbi yaklaşımlarla geleneksel şifa yöntemleri arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.