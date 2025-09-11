İbni Sina Haftası’nda İkramlar Yapıldı

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Beykoz’da Gerçekleşti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen İbni Sina Haftası etkinlikleri çerçevesinde Beykoz’da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlarla bir araya geldi ve çeşitli ikramlarda bulundu. Bu etkinlik, İbni Sina’nın doğanın şifa dolu kaynaklarını ön plana çıkaran yaklaşımını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Şifalı İkramlar ve Geleneksel Lezzetler

Etkinlikte, İbni Sina’nın mirasına atıfta bulunarak baharat keseleri dağıtıldı. Katılımcılara, kızılcık ve reyhan suyu, Osmanlı şerbetleri, gül lokumu gibi ikramlar yapıldı. Ayrıca, etkinlikte lavanta ve kekik gibi şifalı bitkilerin de sunumu gerçekleştirildi. Programda, İbni Sina’nın tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanındaki katkıları vurgulandı. Özellikle, Buhara’da doğup genç yaşta tanınmış hekimlerden biri haline gelen İbni Sina’nın “El-Kanun fi’t-Tıbb” ve “Kitabü’ş-Şifa” eserlerinin yüzyıllardır üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğuna dikkat çekildi.

Beykoz Kadın Kolları Başkanından Açıklamalar

Etkinlikle ilgili duygularını paylaşan Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, “İbni Sina, tıbbın hükümdarı olarak bilinen, birçok alanda öncü bir bilim insanı. Biz de bu hafta kapsamında Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkilerimizi misafirlerimize ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. Hem İbni Sina’dan bahsediyoruz hem de sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir ve İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.