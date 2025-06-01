İbradı’da İncir Bahçeleri Hazırlık Yapıyor

İBRADI’DA İNCİR BAHÇELERİ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Antalya’nın İbradı ilçesinde yer alan incir bahçeleri yeni sezona hazırlıklarını hızlandırıyor. 800 rakımda bulunan Ürünlü Mahallesi’ndeki siyah ve beyaz incir bahçelerinde son bakım çalışmaları sürüyor. Bu süreçte hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla etkili bir mücadele gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl ağaçlarda uygulanan sert budama nedeniyle rekoltenin düştüğüne dikkat çeken üreticiler, bu yıl yüksek verim bekliyor. İncir hasat tarihi ise Ağustos ayı olarak belirlenmiş durumda.

BÜYÜK İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ürünlü Mahallesi’nde incir yetiştiren Mesut Şanlı, geçen yıl hasat sonrası incir ağaçlarının bakımını yaptıklarını ve ardından budama ile gübreleme işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. İlkbahar döneminde de ot mücadelesi yaparak bahçe bakımına devam ettiklerini belirten Şanlı, “Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir. İncir bahçelerinde toprağı güzel işleyerek havalandırmak zorundayız. Bahçeyi yabancı otlardan arındırmak ve hasada hazırlamak gerekmektedir. Bahçeleri sonbaharda ve ilkbaharda en az iki kez sürüyoruz. Eğer bahçeye bakmazsan yüksek kaliteli ürün alamazsın. Biz kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyoruz. Ağaçlara kış aylarında yanmış hayvan gübresi veriyoruz” diyor.

AĞUSTOS AYI HASAT ZAMANI

Bu yıl bahar yağmurlarının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Şanlı, “Her geçen yıl daha kaliteli ve büyük incirler üretiyoruz. Daha fazla rekolte elde etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Geçen yıl ağaçların sert budanmasından kaynaklı rekoltede düşüş oldu. Ama bu yıl ürünlerin geçen yıla göre daha iyi olacağını düşünüyoruz. Askı zamanı geliyor. Önümüzdeki ay askılarını asacağız. Ağustos ayı içerisinde beyaz incir hasadına başlayacağız. Ağustos ayının ortalarında ise Bursa siyah incir hasatlarına geçeceğiz. Bu yıl yağmurların iyi gitmesiyle ağaçların durumu gayet iyi. Geçen yıla göre bu yıl rekolte bekliyoruz. Köyümüzde yaklaşık 8-10 bin yerli incir ağacı ve 2-3 bin Bursa siyah incir ağacı mevcut. Her yıl incir yetiştiriciliği artıyor” şeklinde konuştu.