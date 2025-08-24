VEFAT EDEN İBRAHİM ALİREİSOĞLU’NUN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu’nun vefat eden ağabeyi İbrahim Alireisoğlu, toprağa verildi. İbrahim Alireisoğlu için Ovaakça Merkez Camisi’nde bir cenaze töreni yapılıyor. Tören, ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla devam ediyor ve ardından defnediliyor.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Cenazeye, AK Parti Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İl Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ramazan Acar, BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş katılıyor.