İbrahim B. Tabancayla Ökten Orhan’ı Vurdu

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı bir kıraathanede yaşanan talihsiz bir olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İbrahim B. (25) isimli genç, aile içindeki bir tartışmanın akabinde yanındaki tabancayla ateş açtı. Ateş eden İbrahim B.’nin tabancasında çıkan kurşun, bitişik dükkanın sahibi çiğ köfteci Ökten Orhan’a (46) isabet etti. Bu olay sonucunda Orhan hayatını kaybetti.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

Olay, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kıraathanede gerçekleşti. İddiaya göre alkollü olduğu söylenen İbrahim B., ağabeyinin kıraathanesinde ailesiyle birlikte oturduğu esnada, belirli bir sebep olmaksızın tartışma çıkardı. Tartışmanın ardından İbrahim B., silahıyla birkaç kez ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, o sırada dükkanın önünde bulunan Ökten Orhan’ın kalbine isabet etti. Bazı kurşunlar ise kıraathanenin camlarına isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÖZALTINA ALMA

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ökten Orhan, ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Orhan kurtarılamadı. Olay sonrası İbrahim B. ise yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ökten Orhan’ın kıraathanenin bitişiğindeki çiğ köfte dükkanını işlettiği bilgisi aktarıldı.