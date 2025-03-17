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İbrahim Bey Yemekteyiz Yarışmacısı Kimdir?

YENİ YARIŞMACI İBRAHİM BEY’İN TANITIMI

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programında yeni bir yarışmacı olan İbrahim Bey’in kimliği, yaşı ve memleketi izleyicilerin merakını topladı. 17-21 Mart tarihleri arasında yarışacak olan İbrahim Bey, hayatı ve yemek yapma yetenekleri ile ekranlara gelerek izleyiciye ev sahipliği becerilerini sergileyecek. Yemekteyiz, yarışmacıların mutfak ve misafir ağırlama kabiliyetlerini ortaya koyarak izleyicilerle buluşturuyor.

İBRAHİM BEY HAKKINDAKİ DETAYLAR

Yemekteyiz programında İbrahim Bey ile ilgili bilgiler henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Yemekteyiz, Ekim 2008’de Show TV’de yayın hayatına başlayan Come Dine with Me formatına dayanan bir Türk televizyon realite dizisi olarak dikkat çekiyor. Program, Ekim 2017’de Fox kanalına devredilmiş olup, 2017 yılından itibaren TV8’de yayınlanmaya devam ediyor.

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