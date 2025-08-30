Haberler

İbrahim Burgaz Elektrik Kaçak Akımında Öldü

TRAGİK OLAY VE KAYIP

Beykoz Çayır Festivali’nde, dondurma standında görevli olan İbrahim Burgaz (18), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, saat 19.00 civarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi’ndeki etkinlik alanında gerçekleşti. Burgaz, yakınına ait dondurma tezgahında çalışırken elektrik akımına kapıldı.

OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

Olayın hemen ardından durum bildirilerek, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Burgaz’ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından dondurma tezgahının sahibi gözaltına alındı ve Paşabahçe Polis Merkezi’ne götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Festival kapsamında akşam düzenlenmesi beklenen Kubat konseri ise bu olay dolayısıyla iptal edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.