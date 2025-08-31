İbrahim BurgaZ’ın cenazesi toprağa verildi

İBRAHİM BURGAZ’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İbrahim Burgaz (18), Beykoz Çayır Festivali sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Yuşa Mezarlığı’nda defnedildi. Olay, festivalin düzenlendiği Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi’nde, dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Dondurma standında çalışan Burgaz, elektrik akımına kapıldıktan sonra ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, acil müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

İHMAL VE AİLENİN AĞITLARI

İbrahim Burgaz’ın ağabeyi Resul Burgaz, “Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Yaşadığımız şey çok ağır bir can kaybı. İlgili kurumlardan adli süreçte gereken şeyin yapılmasını istiyoruz. Bir annenin yüreğine ateş düştü. Hayatımız yarım kaldı” dedi. Ağabey Burgaz, “35 dakika sonra ambulans gelmiş. Zaten müdahale ettiklerinde ölmüş durumdaydı. Bu kişinin hayatını kaybetmesinde göz önünde olan ihmalkarlık var” diye ekledi.

OLAYIN KAYNAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ailenin yakını Ersay Gündoğdu, “Elzem bir kaza sonucu rahmetli oldu. Bunun suçlusu Beykoz Belediyesi’dir. 2 gün önce yangın çıkmış ve alanın temizlenmesi yapılmadan festival düzenlenmiş. İbrahim, bu sırada elektrik akımına maruz kalıyor. Arkadaşına, ‘Beni elektrik çarpıyor’ diyor. 10-15 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz” şeklinde konuştu. Ambulansın olay yerine 35 dakika sonra geldiğini belirten Gündoğdu, “Koskocaman bir organizasyonda ambulans olmaması düşündürücü” dedi.

Yakınları, İbrahim’in hayatını kaybetmesine neden olan durumun düzeltilmesi ve gelecekte bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekenlerin yapılmasını talep ediyor.