İbrahim Çetin, Babasını Kaybetti

BOYABAT’TA DUYGULU ASKERE UĞURLAMA

Sinop’un Boyabat ilçesinde davulculuk yapan İbrahim Çetin, yaklaşık bir yıl önce babası Metin Çetin’i kaybetti. Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlanan Çetin, annesiyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından “Sadece garibanlar mı gider askere” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede geniş yankı buldu.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Çetin’in bu paylaşımının ardından ailesi ve yakın arkadaşları, onun için duygusal bir askere uğurlama programı düzenledi. Duygularını ifade eden Çetin, “Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran, buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ASKERLİK GÖREVİ SIRASINDA BAŞKA BİR ACI

Geçtiğimiz gün vatani görevini yapmak üzere Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’na teslim olan Çetin, burada anneannesinin vefat haberini aldığı öğrenildi. Askerliğe gitmeden önce kaydedilen duyguları ile ilgili, “Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım” ifadelerini tekrar etti.

