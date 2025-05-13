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İbrahim Derenin İçinde Kayboldu

KAYBOLAN İBRAHİM İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde derede kaybolan İbrahim Kom’un bulunması için yapılan arama faaliyetleri sürüyor. Bu süreçte, dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polis Fatih T. yaralanarak sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı.

POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralanan Fatih T.’nin omuzlarında kırık olduğu tespit edildi. Olay sonrası iş makinesi yardımıyla ambulansa taşınan polis memuru, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki kontrollerinin ardından Fatih T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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