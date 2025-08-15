İbrahim Enis Özkan, İngiltere’de hukuk kariyeri

KARİYER YOLCULUĞU İNGİLTERE’DE DEVAM EDİYOR

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İbrahim Enis Özkan, kariyerine İngiltere’de yön veriyor. 2017 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapan Özkan, bugün kurduğu Ten Legal adlı hukuk ve ticari danışmanlık şirketi aracılığıyla hukuk teknolojileri ve yapay zeka alanlarında projeler gerçekleştirmekte. Özkan, kendi şirketini kurduktan sonra özellikle elektronik keşif (e-discovery) üzerine uzmanlaşarak büyük davaların ve soruşturmaların dijital belgelerini inceliyor. İncelenen belgeler; e-postalar, mesajlaşmalar, Word ya da PDF dosyaları ve metadata gibi çeşitli dijital verilerden oluşuyor ve bu veriler hukuki süreçte önemli bir rol oynuyor.

DİJİTAL BELGELERİN İNCELENMESİ

İbrahim Enis Özkan, “Genellikle binlerce, bazen milyonlarca dijital belge arasından konuyla doğrudan veya dolaylı ilgili olanları tespit ediyoruz. Belgelerin gizlilik durumu, ticari hassasiyet taşıyıp taşımadığı, hangi tarafın lehine veya aleyhine olduğu gibi birçok kriter üzerinden sınıflandırma yapıyoruz” diyor. Bu süreçte, dünyanın en çok tercih edilen hukuk teknolojisi platformlarından biri olan Relativity yazılımını kullanan Özkan, yazılımın yalnızca belge sınıflama işlemi yapmakla kalmadığını, aynı zamanda yapay zeka destekli analiz araçları ile süreci kökten kolaylaştırdığını belirtiyor. Özkan, “Bu program, öğrenen algoritmalarla belgeleri önceliklendirme, uzun e-posta zincirlerini tek bütün halinde analiz etme gibi işlemleri yapıyor. Yapay zeka olmasaydı bu kadar büyük hacimli veriyi tek tek incelemek pratikte mümkün olmazdı” şeklinde konuşuyor.

HUKUKUN GELECEĞİ: YAPAY ZİKA VE DİJİTALLEŞME

Türkiye’de hukuki belge inceleme süreçlerinin çoğunlukla elle yürütüldüğüne dikkat çeken Özkan, “Bu da hem zaman açısından büyük yük hem de hata riski anlamına geliyor. Elektronik keşif yazılımları Türkiye’de henüz sistematik bir yer edinmemiş olsa da özellikle rekabet hukuku, yolsuzluk soruşturmaları ve uluslararası ticari uyuşmazlıklarda büyük fayda sağlayabilir” diyor. Özkan, önümüzdeki yıllarda hukuk teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıkacağını ve yapay zekanın hukuki argüman üretimi ile risk analizinde rol alabileceğini belirtiyor. Ayrıca, “Sözleşmeler otomatik hazırlanarak blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler yaygınlaşabilir” ifadesini kullanıyor.

GENÇ HUKUKÇULARA TAVSİYE

İngiltere’deki kariyer yolculuğunda dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışma fırsatı bulan Özkan, gençlere “Biz Türk gençleri gerçekten çok yetenekliyiz ve doğru imkanlarla her alanda başarılı olabiliriz. Geleneksel hukuk yollarının dışında, teknolojiyle birleşen yeni uzmanlık alanlarının da var olduğunu bilmeliyiz” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.