İbrahim Erkal, öğrencilerle anıldı

VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Erzurum’daki bir ilkokul, ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın vefatının 8’inci yıl dönümünde, müzik öğretmeni Fethi Gençoğlu rehberliğinde özel bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan anı klibinde Erkal’ın en sevilen şarkıları seslendirildi. İstanbul’da 11 Mayıs 2017’de yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden sanatçı için, Fethi Gençoğlu ve öğrencileri tarafından bir vefa projesi hayata geçirildi. Gençoğlu, geçmişte sanatçı ile tanışma şansına sahip olduğunu belirterek, “Onun ölümü hepimizi çok üzdü” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN DÜET GİBİ PERFORMANS

Gençoğlu, klipte Erkal’ın kasetlerinde yer alan döneminin popüler şarkılarını seçtiklerini ifade etti. Öğrenciler, sanatçının tarzını yansıtmaya çalışarak şarkıları seslendirdi. “Çalışma yaklaşık 2 haftamızı aldı” diyen Gençoğlu, öncelikle müzik altyapısını hazırladığını, ardından klip çekimlerine geçtiklerini aktardı. Öğrencilerin şarkıları ezberlediği ve okul stüdyosunda ses kayıtlarının alındığı belirtildi. Gençoğlu, “İbrahim Erkal’ın o anda klipteki konseptine uygun çekimler yapmaya çalıştık” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ANILARA YOLCULUK

4. sınıf öğrencisi Zeynep Taşkın ise “İbrahim Erkal Türkiye’nin en iyi sanatçılarından biriydi. Onu andığımız, eserlerini seslendirdiğimiz için çok mutluyum” diyerek, etkinliğin mutluluğunu paylaştı. Taşkın, “Bunu 10 kişi yaptık. Fethi hocamız bizi çekti. Biz de onun sayesinde İbrahim Erkal eserlerini canlandırdık” ifadelerini kullandı.