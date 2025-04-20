İbrahim Ertin Kalp Krizi Geçirdi

İNCİRLİOVA’DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 1975’li yıllarda Göztepe’de futbol oynamış olan efsane oyunculardan İbrahim Ertin (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertin’in vefatı, ilçede önemli bir üzüntü yarattı. 1975-1980 yılları arasında büyük başarılar gösteren Göztepe’nin kadrosunda yer alan İbrahim Ertin, uzun yıllardır İncirliova’da yaşıyordu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ertin, 10 gün önce evinde kalp krizi geçirince Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Futbola olan sevgisiyle tanınan İbrahim Ertin’in kaybı, başta ailesi olmak üzere ilçedeki sevenlerini derinden etkiledi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Ertin’in cenaze töreni yarın, Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecek. Cenaze namazının ardından, İbrahim Ertin’in cenazesi ilçe mezarlığına defnedilecek.