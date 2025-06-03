İbrahim Germi Bıçak Bileme Hizmeti Veriyor

İBRAHİM GERME’YE GÖRE BICAK BİLEME İŞİ ÖNEMLİ

Samsun’un en eski ve aktif demircilerinden olan 75 yaşındaki İbrahim Germi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlara bıçak, nacak ve baltaları bileyleyerek yardımcı oluyor. Germi, bulaşık makinelerinde yıkanan bıçakların saplarının bozulduğunu ve ağızlarının deformasyon geçirdiğini belirtiyor. İlkadım ilçesindeki Demirciler Yokuşu’nda yarım asırı aşkın süredir demircilik yapan Germi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kesici aletlerin kurban için hazırlanmasına destek veriyor. “Bıçak bileme işini Arife Günü’ne bırakmayın” diyerek vatandaşı uyarıyor.

Bıçak Bilemenin Ustalık Gerektirdiği

İbrahim Germi, usta eller tarafından bileme yapılmadığında bıçakların zarar görme ihtimalinin arttığını vurguluyor. “Eskiden sadece ustalar bileme yapardı, şimdi herkes eline taş alıyor. Oysa yanlış bilenen bir bıçak kurban kesmez, eziyet olur. Bu işin ustalıkla yapılması lazım” diyor. Bu yıl bıçak bileme ücreti 30 TL; balta ve nacak için 50 TL, ocakta işlenenler ise 100 TL’ye kadar çıkabiliyor.

BULAŞIK MAKİNELERİ BICAKLARI ZARARA UĞRATIYOR

Bıçaklarda en çok karşılaştığı sorun, bulaşık makinesinde yıkanmaları olduğunu dile getiren Germi, “Makineye atılan bıçakların sapı çatlıyor, metal kısmı da deforme oluyor. O bıçak bir daha kurtarılmaz. Kaliteli yeni bıçaklar ise 150 liradan başlıyor, bin liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaş genelde biletmeyi tercih ediyor ama doğru bakım yapılmazsa her yıl yeniden masraf çıkar” ifadelerini kullanıyor. Germi, Kurban Bayramı öncesi iş yoğunluğunun Arife Günü’nde zirveye ulaştığını belirtiyor ve vatandaşların bıçaklarını erkenden hazırlatmalarını öneriyor.