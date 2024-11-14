İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan MHK ve VAR Açıklamaları

MHK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısında değişiklikler yapacaklarını belirtti. Kulüpler Birliği ile MHK’nın profesyonelleşmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Hacıosmanoğlu, “Geçen sene de bu konuda çalışmışlardı. Ortak bir şirket adı altında profesyonelleşip, hem Kulüpler Birliği hem de federasyon tarafından belirlenen üyelerle MHK’yi profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışmamız var. Kulüpler Birliği ile MHK çalışıyor. Önümüzdeki hafta bu konuda bir netice ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİNE DEVREDİLMESİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Hataların giderilmesi adına özveri ile çalıştıklarını aktaran Hacıosmanoğlu, “Bugün sayın başkanımıza da söyledim. Evet, federasyonlar elinde MHK’yi bir güç olarak tutabilir. Ama insanlar ‘MHK elimde dursun’ düşüncesinde olabilir. Geçmişte bunun örneklerini de yaşadık. Avrupa’da bunun gibi örnekler mevcut. Belki MHK’nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliği’ne vermeye de hazırız. Bizim samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar var. Eğer başka birileri daha samimi bir şekilde bunu yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de o yetkiyi Kulüpler Birliği’ne devretmeye hazırız.” dedi.

VAR HATALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Türk futbolunun sorunlarına değinen Hacıosmanoğlu, hakemlerin performansına dair eleştirilerin haklı ve haksız tarafları bulunduğunu ifade etti. “Herkes sahadaki hakem performansından şikayet ediyor ama bunların içinde haklı olanlar var, haksız olanlar var.” diyen Hacıosmanoğlu, “Düzeltme noktasında elbette ki zamana ihtiyacımız var. Sayın başkanımız da herkesin VAR’dan muzdarip olduğunu söylüyor. Ben de başkan olduğum zaman, ‘Sahadaki hakem ve insani hatalarını mazur görebiliriz ama VAR’daki hataları kabul etmiyorum.’ demiştim. Hala sözümün arkasındayım.” şeklinde konuştu.