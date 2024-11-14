İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan MHK ve VAR Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bir araya geldi.

MHK’Yİ PROFESYONEL YAPILI HALE GETİRMEK

MHK’nin yapısının değişmesi için Kulüpler Birliği ile iş birliği yaptıklarını belirten Hacıosmanoğlu, “Geçen sene de bu konuda çalışmışlardı. Ortak bir şirket adı altında profesyonelleşip hem Kulüpler Birliği’nin hem de federasyonun belirlediği üyelerle MHK’yi profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var. Kulüpler Birliği ile MHK üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta bu konudaki gelişmeleri paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

MHK’NIN İHALESİ KULÜPLER BİRLİĞİNE DEVREDİLEBİLİR

Hataların giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Bugün sayın başkanımıza da söyledim. Evet, federasyonlar elinde MHK’yi bir güç olarak tutabilir. Herkes bu gücü kendi elinde bulundurmak ister. Geçmişte bunun örneklerini gördük ve muzdarip olduk. Avrupa’da bu konuda başarılı örnekler var. Belki MHK’nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliği’ne vermeye de hazırız. Bizim özverimize ve samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar da mevcut. Eğer daha samimi bir şekilde bu süreci yönetebileceklerine inanıyorlarsa, biz de o yetkiyi Kulüpler Birliği’ne devretmeye hazırız. Bizim ‘Güç elimizde olsun.’ diye bir amacımız yok.” şeklinde konuştu.

VAR SİSTEMİNDEKİ HATALAR YERİNE AŞAMALI DÜZENLEMELER

Türk futbolunun temel sorunlarının belli olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, “Sahada hakem performansından herkes şikayet ediyor ama bunlar arasında haklı olanlar da haksız olanlar da var. Başkanımızla bu konuları görüştük. Futbolun genel sorunlarını konuştuk ve birçok şeyi aynı şekilde değerlendiriyoruz. Bazı yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Elbette bu süreç hemen sonuç vermiyor. Başkanımız ve kamuoyunun genel kanaati; insanlar bizim samimiyetimize inanıyor, inanmaya devam etsinler. Geçmişte hesap yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Ligin başında sayılırız. Düzeltme sürecine zaman ayırmamız gerekir. Önümüzdeki zamanı iyi değerlendirerek sorunları ortadan kaldırmalıyız. Sayın başkanımızın da belirttiği gibi herkes VAR’dan muzdarip. Daha fazla şikayet geliyor. Ben de başkan olduğum zaman, ‘Sahadaki hakem ve insani hatalarını mazur görebiliriz ama VAR’daki hataları kabul etmiyorum.’ dedim. hala bu sözümün arkasındayım.” şeklinde sözlerini tamamladı.