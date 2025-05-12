İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Okulu Başarılarıyla Parlıyor. Eğitimde Aile Ortamı Sunuyor. Öğrenciler, Hem Akademik Hem Sosyal Gelişiyor. 2024 LGS’de Büyük Başarı Elde Etti. Spor ve Sosyal Etkinliklere Katılım Yüksek. Eğitimde Kaliteyi Gözler Önüne Seriyor

İBADETHANE GİBİ BİR EĞİTİM KURUMU

Türkiye’nin zirvedeki şehri Erzurum’un en üst düzey eğitim kurumu olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okul, sadece eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda bir aile ortamı sunarak karakter gelişimini destekliyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, çağdaş bireyler yetiştiren bu okul, ilk mezunlarını verdiği 2016 yılından itibaren LGS’de Erzurum birincisi olarak adından söz ettirmekte. 2024 LGS’sinde ise 170 öğrencisinden 168’i sınava girmiş, 58 net ortalamasıyla ildeki devlet ve özel okulları geride bırakmış.

YETENEKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Sınava katılan 168 öğrenciden 112’si, sınavla öğrenci alan okullara yerleşirken, 26 öğrenci fen lisesine geçiş yaparak önemli bir başarıya imza atmış. Okul, akademik başarısını sosyal, sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile destekleyerek öğrencilerinin çok yönlü gelişimini hedefliyor. Sporun çeşitli alanlarında kazanılan ödüller, zeka oyunları yarışmalarındaki başarılar, satranç turnuvalarındaki dereceler ve TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, öğrencilerin potansiyelini gerçeğe dönüştürüyor. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmaları gibi etkinlikler de öğrencilerin mesleki gelişimini sağlıyor.

SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

Okul, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çekiyor. Şehit ailelerine yapılan ziyaretler, Ramazan döneminde yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi ve kırtasiye ile giysi yardımları gibi çalışmalara imza atıyor. Bu tür etkinlikler, çevresine duyarlı ve vicdanlı bir nesil yetiştirme adına önemli adımlar olarak ön plana çıkıyor. Okul Müdürü İsmail Kelpetin, “Bütün bu çalışmalarla okulun hedefi öğrencilerini mutlu, özgüvenli, başarılı, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.” şeklinde açıklama yapıyor.

EĞİTİMDEKİ YENİLİKLER

Her derse özen gösteren okul, herhangi bir nedenle derse gelemeyen öğretmenlerin derslerini nöbetçi öğretmenler veya diğer branş öğretmenleri tarafından tamamlıyor. Alanında uzman ve tecrübeli bir öğretmen kadrosu ile birlikte, huzurlu bir çalışma ortamı sunarak eğitimdeki başarıyı artırıyor. Okulun yüksek idari kabiliyeti ile sorunları hızla çözen yöneticiler de başarıyı destekleyen diğer faktörler arasında yer alıyor. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu, Erzurum’da en çok tercih edilen okul olma özelliğini taşıyor. 5. sınıfa kayıt olacak öğrencilerin tespiti için sınav yapılması gerekiyordu; bu yıl 124 kişilik kontenjan için 1018 öğrenci başvurdu.

GELECEK HEDEFLERİ

Böyle bir okulu şehrimize kazandıran başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etmek gerekiyor. Ayrıca, okulu yaptıran hayırsever iş insanı İbrahim Hakkı Kubilay’a da Allah’tan rahmet diliyoruz. Okulumuzun belirlediği “Zirveden yeni ufuklara” sloganıyla başarılarının devamını diliyoruz. İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu, yeni 5. sınıf kayıtları için 17 Haziran 2025 tarihinde okula kabul sınavı gerçekleştirecek.