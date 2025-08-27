İbrahim Halil Sökmen, İş Bulamıyor

GEÇMİŞİNDEN PİŞMANLIK DUYUYOR

Isparta’da yaşayan eski hükümlü, gençlik döneminde yaşadığı bir öfke anının bedelini hem cezaevinde hem de günlük yaşamında ödüyor. Tahliye olduktan sonra sabıkası nedeniyle iş bulamadığını belirten İbrahim Halil Sökmen, bu durumun sadece kendisini değil, birçok eski hükümlüyü de etkilediğine dikkat çekerek, “Geçmişte yaptıklarım için çok pişmanım. Gerekirse tuvalet bile temizlerim. Ben sadece çalışabileceğim bir iş istiyorum. Çocuğumun boğazından helal lokma geçsin istiyorum” dedi.

İŞ BULMA ZORLUĞU ÇEKİYOR

İbrahim Halil Sökmen, gençlik yıllarında anlık bir sinirle ‘askerlik kanununa muhalefet’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 7 yıl hapis yattı. 2023 yılının Şubat ayında tahliye olduktan sonra iş bulmakta zorlandığını ve işverenler tarafından sürekli geri çevrildiğini gözyaşları içinde anlattı. “İş yerleri, sabıkam olduğu için sürekli bahanelerle geçiştiriyorlar” diyen Sökmen, iş başvurularında yaşadığı olumsuz tecrübeleri de paylaştı. Bir halı yıkama fabrikasında “Sabıkalıyım” dediğinde, işverenin bu durumu bir bahane olarak kullanarak kendisini geri çevirdiğini söyledi.

AİLESİNE DESTEK OLAMADIĞINDAN ENDİŞELİ

Sökmen, zor durumda olduğunu ve sabıkasının karşısına her çıktığında iş bulma umudunun kırıldığını belirtti. “Kızımı okutmam gerekiyor, o bir otizm hastası. Kızımı okula yazdıramıyorum, özel eğitime gönderiyorum.” diyerek ailesinin maddi ve manevi zorluklarına değindi. Ev kiraları ve faturalarla başa çıkmakta zorlandığını dile getiren İbrahim Halil Sökmen, “Çocuğumu dışarı çıkarmaya bile korkuyorum. Kendisi özel çocuk, yoktan anlamıyor” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞİNE GÖZ ATILDIĞINDA

Eski hükümlü olduğunu açık bir şekilde belirttiğini ifade eden Sökmen, “Allah bir doğrudur, ben bunu söylerim. Sabıkalı olmak ayıp bir şey değil.” dedi. Geçmişte yaptıkları için pişman olduğunu yineleyen Sökmen, “Bu suçların hepsi cahil olduğum zamanlarda oldu” vurgusu yaptı.

Cezaevinde geçirdiği süre boyunca kendini ıslah ettiğini söyleyen Sökmen, insanların kendisine kapıyı kapattığını hissettiğini belirtiyor. “Bugün sabah ekmek alamadım. Kızımı dışarıya çıkaramıyorum, şu anda sadece pilav yiyordu.” dedi. Şu anda her işi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Sökmen, “Gerekirse tuvalet bile temizlerim. Ben sadece iş istiyorum, destek istiyorum ve yardım istiyorum.” diyerek çalışmanın onun için çok önemli olduğunu vurguladı.