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İbrahim Hatipoğlu Ameliyat Olacak

İBRAHİM HATİPOĞLU AMELİYAT OLDU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlıkla birlikte ameliyat sürecine girdi. Kulübe yakın olan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hatipoğlu’nun aşil tendonunun koptuğu ve bugün operasyon geçireceği öğrenildi.

AŞİL TENDONU KOPMASI VE OPERASYON SÜRECİ

Hatipoğlu’nun aşil tendonunun kopup kopmadığı ve bu durumun neden gerçekleştiği merak ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hatipoğlu’nun aşil tendonu gerçekten de koptu. Yaşanan sakatlık sonrasında derhal sağlık ekiplerine başvuran Hatipoğlu, bugün gerekli ameliyatı geçirecek.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Tedavi sürecinin ardından bir süre dinlenmesi gereken deneyimli yöneticinin, camiadan gelen geçmiş olsun mesajları dikkat çekiyor. Hatipoğlu için destek ve dayanışma gösteren kulüp camiası, bu zor sürecin en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyor.

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