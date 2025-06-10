İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray’ı savundu

BAŞKANVEKİLİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor’da yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Hatipoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a göndermelerde bulunarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Galatasaray’da başarısızlık durumunda yolların ayrıldığını belirten Hatipoğlu, “Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç’un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray’ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor.” dedi.

Hatipoğlu, her sezon şampiyon olmak istediklerini ifade etti. “Bu sezon şöyle bir algı oluşturuldu; her sene Galatasaray mı şampiyon olacak, bırakın bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, hatta Fenerbahçe de değil Ali Koç şampiyon olsun. Rakip takım yöneticileri dahi böyle bir algı oluşturdu. Hep siz mi şampiyon olacaksınız dediler, evet hep biz şampiyon olmak istiyoruz.” sözleriyle bu sezonki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.