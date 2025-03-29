İbrahim Hatipoğlu’ndan Hakem ve VAR Eleştirisi

İBRAHİM HATİPOĞLU HAKEMLERİ ELEŞTİRDİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinde görev alan hakem Yasin Kol ve VAR hakemi Pawel Pskit’in oldukça yetersiz olduğunu ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 kaybetti. Maç sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Tüm Galatasaray taraftarlarından bayram arifesinde istenmeyen bir neticeyle üzdüğümüz için özür diliyorum. Beşiktaş’ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bugün bir galibiyet aldılar. Yönetimi bizi burada iyi karşıladı, iyi ağırladı. Ancak az önce yaptıkları saygısızca bir sosyal medya paylaşımından dolayı çok üzülerek eleştiriyorum. Bize karşı göstermiş oldukları misafirperverliği hiç bağdaşmayan bir paylaşım yaptılar ve doğrudan Okan hocamızı muhatap aldılar. Kendilerinden özür ve bu paylaşımın kaldırılmasını bekliyorum. Yaptıkları ‘Efendi Beşiktaş’a yakışmadı” dedi.

MAÇTAKİ HAKEM HATALARI

İbrahim Hatipoğlu, hakem Yasin Kol’un yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. “Dün başlayan cambaza bak tiyatrosunu izliyoruz. Rakibimiz 3 puanla başladıktan sonra bu tiyatronun ikinci perdesi burada devam etti. Bugün sahada tartışmalara neden olan bir hakemin ve VAR’ın bir takımı bu kadar mağdur etmesi herkes tarafından görüldü. Bir kırmızı kart pozisyonu vardı ki, fakat hakem otoriteleri bu pozisyonda bir kırmızı kart olmadığını belirtti. 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynatıldık. Ayrıca Davinson Sanchez’e yapılan net bir müdahale penaltıydı. VAR’ın karışması gereken pozisyonda bu durumu göz ardı etmesi son derece dikkat çekiciydi. Bugün hem orta hakem hem de VAR son derece yetersizdi. Bunların bilinçli mi yoksa beceriksizlik sonucu mu olduğu konusunda değerlendirme kamuoyuna bırakıyorum” sözlerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA İNANCI

Hatipoğlu, şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inancını dile getirerek, “Bir başka konu ise orta hakemin İngilizce bilip bilmediği. VAR hakemiyle hangi dille anlaştıklarını merak ediyorum. O kadar kısa sürede nasıl bir diyalog geçtiler de o pozisyonu es geçebildiler? Biz Galatasaray Kulübü olarak hakemi ve VAR’ı yenmek zorunda değiliz. İyi bir takımız ve şu anda ligin lideriyiz. Karşılaştığımız oyunları görüyoruz ve buna karşı mücadele edecek gücümüz olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu sezon Mart ayını lider geçtik, Mayıs ayında şampiyonluğu alacağız. Bizimle engellemeye çalışan insanlar buyursun gelsin. Hepsiyle baş edeceğiz, hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

ADALET TALEBİ

Hatipoğlu, gelecek hakem atamalarını takip edeceklerini belirterek, “Hakemlerin ve VAR’ın gördüklerini hakkaniyetle çalmalarını istiyoruz. Türkiye ve Avrupa’da iyi hakemler var. Bizim için iyi hakemlerle oynamayı hak eden bir ligiz. Bunun olması en büyük temennimiz. Biz iyi bir hakem atanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Beşiktaş derbisinin VAR kayıtlarını beklediklerini aktaran Hatipoğlu, “VAR ve orta hakemin hangi dilde anlaştıklarını merak ediyorum” dedi.

TEKNİK DİREKTÖRE VE OYUNCULARA GÜVEN

Teknik direktör Okan Buruk ve oyunculara güven duyduklarını belirten Hatipoğlu, sözlerini “Mayıslar bizimdir. 25. şampiyonluğumuzu elde edeceğiz. Rakibimizin saha dışındaki her türlü çabasına rağmen biz sahada onları yeneceğiz. Bu yıl üst üste 3. şampiyonluğumuz için mücadele ediyoruz. Galatasaray, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği sürece şampiyonluğa ulaşacaktır. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Adil ve adaletli hakemlerle biz şampiyonluğa ulaşacağız” diyerek tamamladı.