İbrahim Kalın, Halil Hayye ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas’a iletilen son öneriler doğrultusunda yapılan ateşkes müzakerelerinde gelinen aşama değerlendirildi.

İNSANİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR

Ayrıca, Gazze’deki insani dramın sona erdirilmesi ve yardım geçişlerinin hemen sağlanması için Türkiye’nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara vurgu yapıldı. Görüşmede, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğu ifade edildi. Esir takası ve insani yardımların geçişine acil izin verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması için atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

MÜZAKERE SÜREÇLERİNE VURGU YAPILDI

Görüşme sırasında, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin devam etmesinin önemine dikkat çekildi. Bununla birlikte, Gazze’deki insani trajedinin son bulması için uluslararası toplumun İsrail’e baskı kurmasının gerekliliği üzerinde duruldu.