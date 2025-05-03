Haberler

İbrahim Kalın: Mekanı Cennet Olsun

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Anadolu’nun derinliklerinden gelmiş olan yüce gönüllü bir bireyi kaybettiklerini ifade ediyor. Kalın, “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik” diyor.

BARİŞ VE KARDEŞLİK MÜCADLESİ

Kalın, kaybettikleri kişinin iyi, güzel ve doğruya olan inancını asla yitirmediğini belirtiyor. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi” şeklinde yorum yapıyor. Kendisi bu zorlu süreçteki mücadeleye olan bağlılıklarına dikkat çekiyor.

DUYGULU TAZİYELER

Başkan Kalın, hayatını kaybeden kişinin mekanı için “Mekanı cennet olsun” dileğinde bulunuyor. Son olarak, “Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun” sözleri ile taziyelerini iletiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Genel Başkan Yardımcısı Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sanata ve vicdana katkılarını dile getirerek üzüntüsünü paylaştı.
Haberler

Ünzile Yabalak Hayatını Kaybetti

PKK tarafından 2021'de şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde vefat etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.