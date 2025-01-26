İbrahim Kalın, Şam’da Ahmed Şara’yla Görüştü

YENİ YÖNETİMLE TEMASLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni hükümet birçok alanda adımlar atıyor. Bu süreçte Türkiye’den üst düzey isimler de Suriye’ye giderek temaslarını sıklaştırıyor.

İBRAHİM KALIN’IN ŞAM ZİYARETİ

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam’a gitti. Şam’da gerçekleşen bu ziyarette ikili ilişkiler, terör ile mücadele ve yeniden inşa süreçleri hakkında fikir alışverişi yapıldığı bildiriliyor.

İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Türkiye’den başkent Şam’a yapılan ilk üst düzey ziyaret İbrahim Kalın tarafından gerçekleştirildi. Kalın ayrıca Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kıldı.