İbrahim Kalın, senatörle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri senatörle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington temasları kapsamında ABD Kongresi’nde Demokrat ve Cumhuriyetçi Partilere mensup Senatörlerle görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ve ABD ile ilişkilerin stratejik önemi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri ve Beyaz Saray’daki temaslarının ardından bugün de Amerikan Kongresinden Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kalın’ın Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi İdaho Senatörü Cumhuriyetçi James Risch, Komite üyeleri Delaware Senatörü Demokrat Chris Coons, Maryland Senatörü Demokrat Ben Cardin ve Nebraska Senatörü Cumhuriyetçi Pete Ricketts ile görüştüğü aktarıldı.

Görüşmelerde çok sayıda konu yer aldı

Kalın ayrıca, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri Arizona Senatörü Demokrat Mark Kelly, Maine Senatörü Cumhuriyetçi Susan Collins ile görüştüğü belirtilen açıklamada Kalın’ın öte yandan Bütçe Komitesi Kıdemli Üyesi Iowa Senatörü Cumhuriyetçi Chuck Grassley ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada, geçen temmuz ayında kendisini İstanbul’da ziyaret eden Adalet Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Cumhuriyetçi Lindsay Graham’ı da Kongre’deki ofisinde ziyaret eden Kalın’ın ayrıca, Senato NATO Gözlem Grubu Eşbaşkanları New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen ve Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile de bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi, Türkiye’deki depremler sonrası iyileştirme ve yeniden inşa süreci, savunma sanayii alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının konuşulduğu ifade edilen açıklamada, terörle mücadele konusunda işbirliği, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye’nin rolü ve diğer bölgesel konuların da değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.