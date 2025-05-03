İbrahim Kalın Taziye Mesajı Yayınladı

MİT BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden bu yana ilk kez bir mesaj yayınlayarak Sırrı Süreyya Önder’in vefatı için başsağlığı diledi. Kalın, “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi” ifadelerini kullandı. Kalın, ayrıca “Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun” şeklinde devam etti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN HAYATI

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğmuş ve Türk sanat, medya ve siyaset dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir. 3 Mayıs 2025 tarihinde, 62 yaşında hayata veda etmiştir. Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi ile aort damar yırtılması nedeniyle İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. 18 günü süren tedavi sürecinin ardından, 3 Mayıs’ta saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Sanat ve siyaset alanlarında sol görüşlü kimliği ile ön plana çıkmış bir isim olarak tanınmıştır.