İbrahim Kom’un Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Piknik yapmak için gittiği alanda girdiği Avaşin Deresi’nde kaybolan 17 yaşındaki İbrahim Kom’un arama çalışmaları, Van’dan gelen dalgıç ekiplerinin de katılımıyla ikinci gününde sürüyor. Yüksekova’da yaşayan bir grup genç, dün piknik amacıyla ilçeye 55 kilometre mesafede bulunan Dağlıca bölgesine gitti.

GENÇLERDEN BİRİ KAYBOLDU

Bu grup içerisinden iki kişi, yüzmek için Avaşin Deresi’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri, arkadaşları tarafından kurtarıldı, ancak İbrahim Kom gözden kayboldu. İhbar üzerine, bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, bölge halkının da destek vermesiyle yürütülse de, dün herhangi bir sonuç alınamadı.

DALGIÇ EKİPLERİ GÖREVDE

Arama faaliyetleri bugün de devam etti. Van İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, dereye dalış yaparak demir çubuklarla kontroller gerçekleştiriyor ve İbrahim Kom’u bulmak için çaba sarf ediyor.