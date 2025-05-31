İbrahim Kürşat Daloğlu “Gaziantep FK Umut Verir”

İBRAHİM KÜRSAT DALOĞLU’NUN GAZİANTEP FK AÇIKLAMALARI

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, “Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir” sözleriyle yeni sezon beklentilerini dile getirdi. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşen son hafta maçında, Gaziantep FK deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

SEZONUN SON MAÇI VE DEĞERLENDİRMESİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Daloğlu, sezonun bitişinde oyuncuların konsantrasyonunu sağlamakta zorlandıklarını ifade etti. “Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarı maçı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi. Daloğlu, yeni sezon hedefleriyle ilgili umutlu mesajlar vermeye devam etti.