İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığına atanan İlhami Sönmez’i ziyaret etti. Kuyubaşıoğlu, bu ziyarette Sönmez’e “görevinde başarılar dileyerek” çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında bağımlılıkla mücadele alanında yapılabilecek ortak çalışmalar da ele alındı.

Kuyubaşıoğlu’na ziyarette, yönetim kurulu üyesi Mustafa Öztürk de eşlik etti. Bu ziyaret, bağımlılıkla mücadele konusundaki iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.