İbrahim Olawoyin, Galatasaray’la savaşıyoruz

GALATASARAY MAÇINA YÜKSEK ODakLANMA

Çaykur Rizespor forması giyen İbrahim Olawoyin, deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 3’üncü haftasında cumartesi günü Galatasaray ile mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yoğun bir idmanla sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda başlayan çalışmaların ardından sahada ısınma ve dar alan pas çalışmasıyla devam etti. İbrahim Olawoyin, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HAFTA SONU İÇİN İYİ HAZIRLIK

Olawoyin, Galatasaray maçı için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. “Bu maç için çok iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu maçımız olmadığı için bu karşılaşmaya daha fazla odaklanma fırsatımız oldu” diyerek, Galatasaray’ın Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Olawoyin, “Onlara karşı sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. “Hep birlikte mücadele edeceğiz. Oraya bir takım olarak gidiyoruz ve sahada da bir takım olarak savaşacağız” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR AİLE ORTAMINDA HİSSEDİYORUM

Çaykur Rizespor’un büyük bir aile olduğunun altını çizen Olawoyin, “Buraya ilk geldiğim günden beri aynı duyguyu yaşıyorum. Bana burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle” dedi. Takım arkadaşları ve taraftarlarla birlikte güzel bir atmosfer oluşturduklarını belirten Olawoyin, bu durumun kendilerini güçlü kıldığını ifade etti. Üç sezondur aynı teknik direktörle çalıştıklarını hatırlatan Olawoyin, “Zor zamanlarımızda ya da işler kötü gittiğinde bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mentalitemizi korumaya çalışıyoruz. Zorlandığımız her durumda mutlaka bir çözüm bulmalıyız ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye ekledi.