İbrahim Olawoyin, Hızla Düzeltmek İstediklerini Belirtti

RİZESPORLU OLAWOYİN’DEN AÇIKLAMALAR

Çaykur Rizesporlu futbolcu İbrahim Olawoyin, geçen sezondan örnekler vererek, takımın kötü başlangıcını unutturup puan sıralamasında çıkışa geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Olawoyin, “Geçen sezon da kötü başlamıştık. En kısa zamanda bu durumu düzeltip çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

GALATASARAY MAÇINA HAZIRLIK

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Olawoyin, Galatasaray maçı için iyi hazırlandıklarını ifade ederek, “3. haftada maçımız olmadığı için hazırlanmak için daha iyi bir vaktimiz oldu” şeklinde konuştu.

HAZIRLIK VE HEDEFLER

Olawoyin, Galatasaray gibi Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birine karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Elimizden geleni yapacağız ve başarılı olmak isteyeceğiz. Takım olarak mücadele etmek için oraya gidiyoruz. Bu bireysel bir şey değil. Mücadelemizi takım olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor’un bu sezon adım adım daha iyiye gideceğine inandığını belirten Olawoyin, “Genel olarak geliştiğimizi söyleyebilirim. Takım arkadaşlarıma ve kulübe bunun için teşekkür etmek istiyorum” dedi.