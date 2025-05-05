İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Uğurlandı

İbrahim Selamet Son Yolculuğuna Dualarla Uğurlandı

ÖNCEKİ GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şoförlerinden İbrahim Selamet, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. 41 yaşındaki Selamet, sabah namazı sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cenazesi, Kayakyolu Osman Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Palandöken Tuzcu Mahallesi’nde toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YUVA ÇİFTE

Cenaze Töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un yanı sıra, Hizmet, Şube ve İlçe Müdürleri ile kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “İbrahim Selamet’i genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her zaman güler yüzlü ve işini seven bir arkadaşımızdı. Erzurum GSİM ailesi olarak çok kıymetli bir personelimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.