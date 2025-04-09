İbrahim Tatlıses, Elif Ada’yı kutladı

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ’IN KIZI ELİF ADA’NIN DOĞUM GÜNÜ

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız, 2011 yılında evlenmiş ve kısa bir süre sonra kızları Elif Ada’yı dünyaya getirmişti. Ancak çift, Elif Ada henüz bebekken ayrılma kararı aldı. Küçük yaşta anne ve babasının evliliğinin ardından geriye kalan en değerli bağ olarak dikkat çeken Elif Ada, şimdi genç bir kız oldu. Bugün 11 yaşına basan Elif Ada, babası İbrahim Tatlıses’e olan benzerliğiyle sıkça sosyal medyada yer alıyor.

ELİF ADA’NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

İbrahim Tatlıses, kızının yeni yaşını sosyal medya paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. “İyi ki doğdun altın ufağım!” ifadeleriyle paylaşımda bulundu. Ayşegül Yıldız ise, Elif Ada’nın fotoğraflarını duygusal bir mesajla paylaştı. “Bu gece yaklaşık bu saatlerde seni kucağıma aldığımda anladım bu dünyanın en şanslı insanı olduğumu… O günden beri her günüm için şükür sebeplerinin başı, dualarımın merkezisin güzel bebeğim…” dedi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seni bana nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Geçirdiğimiz her saniye, birlikte gülüp eğlendiğimiz her an, sarılarak uyuduğumuz her gece için ne kadar şükretsem az… Ne kadar şanslıyım ki sen bana emanet edildin.” Ayrıca, Elif Ada ile birlikte yaşadığı anların değerine de dikkat çekerek, “Seninle hem öğrendiğim, hem çok eğlendiğim ve çokça gururlandığım bu güzel yolda, bana yol gösterdiğin için, yeniden çocuk olmayı hatırlattığın için, tarifsiz duygular ve mutluluklar yaşatıp, yolumu aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim prensesim. İyi ki sen.” ifadelerini kullandı.