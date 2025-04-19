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İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’a konuk oldu

İBRAHİM TATLISES HÜLYA AVŞAR’IN PROGRAMINA KATILDI

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın sunduğu YouTube programına konuk oldu. Programda, hayatına dair birçok merak edilen konu hakkında içten açıklamalar yaptı. “Soyadımı sahnede aldım” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Usta sanatçı, geçmişte yaşadığı silahlı saldırıyla ilgili anılarını ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını ilk kez bu kadar samimi bir dille paylaştı.

ARKADAŞLIKLARINI VE ANILARINI PAYLAŞTI

Uzun yıllara dayanan dostlukları ile bilinen Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, gerçekleştirdikleri samimi sohbetle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Tatlıses, 2011 yılında bir televizyon programından dönerken uğradığı silahlı saldırıyı da hatırlayarak o gecenin detaylarını anlattı: “Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Her İbo Show’da yanımda olurdu. O gün ‘Bir çorba içeyim’ dedi. İçti, tam kalkarken ‘Bu akşam da gitmeyeyim’ dedi. Eğer o gelseydi direksiyona ben geçecektim, Aydemir önde oturacaktı. Mermi, bana değil Aydemir’e gelecekti.” Diyerek olay anını paylaştı.

SOYADININ HİKAYESİNİ ANLATTI

İbrahim Tatlıses, sahne soyadının nasıl oluştuğuna dair de bilgi verdi: “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan gelmiştim. ‘Uzun hava oku’ dedi. Okudum, ‘Aradığımız adam bu’ dedi. Sonra da soyadını verdi.” Bu açıklamalariyla dinleyicilere geçmişine ışık tuttu.

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